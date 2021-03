Seks køretøjer har onsdag eftermiddag været involveret i en større ulykke ved Højslev nær Skive. To personer er fløjet til hospitalet.

Det bekræfter vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Lars Even, over for B.T.

»Parterne har holdt i kø mod syd. Der er så kommet en lastbil bagfra, hvorefter der er sket et harmonikasammenstød med fem bil impliceret,« siger han.

Ulykken er sket på landevejen Hobrovej. Politiet fik anmeldelsen klokken 15.50.

»Der er tre tilskadekomne, og to af dem er fløjet til Skejby Sygehus,« siger Lars Even.

Han kan ikke oplyse om tilstanden på de tilskadekomne.

»Men man har alligevel vurderet at flyve dem til hospitalet i stedet for med en ambulance,« siger han.

Uheldsstedet er blevet spærret af, og en bilinspektør er tilkaldt stedet, som skal stå for en uheldsundersøglese, lyder det fra vagtchefen.

Hobrovej er spærret i begge retninger, og politiet anbefaler at finde alternative ruter, hvis du skal krydse Virksundbroen.