En dramatisk hændelse er fundet sted i Tiset i Sydjylland, hvor en bilist lørdag morgen er kørt direkte ind i et hus.

Det oplyser Sydjyllands Politi på Twitter.

Ifølge politiet er føreren af bilen kommet til skade, og Kongevej er midlertidigt blevet afspærret.

Vi er til færdselsuheld på Kongevej i Tiset. Bil ramt hus. Fører af bilen tilskadekommen. Kongevej spærret. Vagtchefen. #politidk pic.twitter.com/UvLcKgckAp — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) March 31, 2018

Vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at føreren af bilen er kørt på sygehuset.

»Det er en bil med en fører, en mand der er kørt ind i et hus. Han er blevet kørt på sygehuset. Vi ved endnu ikke, hvor slemt det er,« siger vagtchef Ole Aamann.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 05.56, og omkring klokken 07.30 arbejder man på at få det ramte hus afstivet.

»Det er ikke hans eget hus, og vi har ingen meldinger om, at der var folk i huset. Der bliver nu rekvireret afstivning, fordi der er fare for, at det kan styrte sammen,« siger Ole Aamann.

Han oplyser, at man også har tilkaldt en bilinspektør til stedet, der skal afklare hændelsesforløbet.

Politiet har desuden bedt om at få en blodprøve fra føreren af bilen.