Der er søndag aften sket en alvorlig ulykke i Bogense på Fyn.

Der er mange ambulancer, lægeambulance samt en helikopter er på stedet, fortæller B.T.s mand på stedet.

Fyns Politi kan endnu ikke redegøre for ulykkens omfang.

'Alvorligt færdselsuheld i krydset Assensvej/Odensevej, Bogens. Politi på stedet. Nærmere information tilgår', skriver politiet på Twitter.

Vagtchefen siger til B.T., at man endnu har for travlt til at udtale sig om sagen..

Artiklen opdateres...