Et større færdselsuheld fandt sted mandag på Thisted Landevej ved Birkelse.

Her var fire biler kørt sammen i løbet af eftermiddagen.

Det beskrev Nordjyllands Politi på Twitter.

Der var både ambulancer og politi ankom på stedet, mens vejen blev lukket i timevis, da redningsarbejdet stod på.

I en opdatering fra Nordjyllands Politi blev de oplyst, at en person er i kritisk tilstand. Den person er blevet kørt med politieskorte til Aalborg Sygehus.

To andre personer er kommet lettere til skade. De er blevet taget med på skadestuen for at blive tjekket.

Uheldet betød, at Thisted Landevej blev spærret, mens bilinspektøren arbejdede på stedet. Men bilinspektøren er færdig på stedet, og derfor er strækningen igen åbnet for trafik, oplyser Nordjyllands Politi.

Endnu står det ikke klart, hvad der forårsagede uheldet mellem de fire biler.