Kort før midnat var der en voldsomt soloulykke en bil på Vasbygade i København.

Nu leder Københavns Politi efter føreren, som stak af efter uheldet – og efterlod de tre passagerer i den slemt tilredte bil.

»Føreren løb fra stedet. Vi har ikke fundet ham endnu,« siger vagtchef ved Københavns Politi, Henrik Brix.

»Der kan være mange årsager til, at han tog flugten. Han kan have været i en tilstand af chok efter ulykken, han kan have været narkopåvirket eller have været i besiddelse af noget, han ikke ønskede skulle havne i politiets hænder. Det ved vi intet om endnu. Derfor vil vi gerne tale med ham, siger vagtchefen og tilføjer:

»For uanset hvad skal man aldrig stikke af efter en ulykke.«

De øvrige passagerer slap heldigvis billigere end bilen.

»Der er ikke tale om alvorlig personskade,« siger Henrik Brix.

Passagererne blev dog kørt til sygehuset til tjek, men ingen skulle ifølge vagtchefens oplysninger være blevet indlagt efter ulykken, som blev anmeldt klokken 23.19.

Politiet har en formodning om, hvem føreren af bilen er og regner med at få fat på ham inden længe.

Vasbygade blev spærret efter ulykken, men er blevet genåbnet. Så ulykken får ingen betydning for morgentrafikken.