En kvinde er kommet alvorligt galt afsted i sin bil på Volderslevvej i Odense fredag eftermiddag, hvor hun er kørt i grøften.

Fyns Politi oplyser, at man har afspærret vejen og nu savner vidner til ulykken.

»I forbindelse med alvorligt færdselsuheld på Volderslevvej i Odense, har vi afspærret vejen midlertidigt,« skriver Fyns Politi således på Twitter.

»Forvent at afspærringen varer et par timer endnu. Vi melder ud igen, når vejen åbnes,« tilføjer man.

I et efterfølgende tweet uddyber politiet, at der tale om et solouheld, hvor en kvinde er kørt i grøften.

»Anmeldelsen kom kl. 17.00 og vi savner vidner, som skulle have set bilen køre galt,« lyder det fra politiet.

Man opfordrer til, at eventuelle vidner til uheldet kontakter politiet på 1-1-4.