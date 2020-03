Rigtig mange danskere har efterlevet myndighedernes opfordringer om at holde afstand til andre.

Men der er fortsat for mange, der ikke gør, som man skal for at bryde smittekæden og dermed undgå smittespredning herhjemme.

Det har fået Rigspolitichef Thorkild Fogde til at gå ud med en opsang til danskerne.

I den siger han:

»Jeg kan sagtens forstå, at man gerne vil ud og nyde det gode vejr. Det er også helt i orden. Man må gerne gå eller løbe en tur. Men hold afstand til hinanden, når I færdes derude. Hvis der allerede er mange i et område, så gå et andet sted hen.«

»Vi skal have stoppet smittespredningen, og det kan vi altså kun, hvis vi løfter i flok og tager ansvar. Vi ser for mange eksempler på, at man stimler sammen i parker, på broer og andre steder,« siger han i en pressemeddelelse.

Her nævnes helt specifik Dronning Louises Bro på Nørrebro, hvor mange har forsamlet sig i det gode vejr torsdag og i den forgangne weekend.

Men generelt nævnes også legepladser og skateparker, hvor folk ikke holder den fornødne afstand og er flere samlet end de 10 tilladte.

Og derfor vil politiet nu begynde at finde bødehæftet frem for at få de sidste til at forstå alvoren.

Det forklarer Thorkild Fogde.

»Vi har indtil videre mødt danskerne med dialog, råd og vejledning, og budskabet er glædeligvis forstået af langt de fleste. Nu skal vi have de sidste til at forstå alvoren,« siger han og uddyber:

»Derfor er vi også klar til håndhæve reglerne mere håndfast og udskrive bøder, hvis reglerne ikke efterleves og politiets anvisninger ikke følges. Budskabet er meget klart: Spred jer - i stedet for at sprede smitte. Det er alvorligt det her,« siger han.