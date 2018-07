Store mængder knastør spagnum er med til at få naturbrand til at vokse under jorden sydøst for Aalborg.

Aalborg. En alvorlig naturbrand ved Dokkedal sydøst for Aalborg fortsætter med at skabe store problemer for Nordjyllands Beredskab.

I løbet af natten til torsdag har brandfolk formået at bremse flammerne over jorden, men under jorden er situationen ude af kontrol.

Det fortæller beredskabschef Lars Bjørndal i Nordjyllands Beredskab.

- Jorden herude er en højmose, så der er usandsynligt meget spagnum under muldjorden. Det brænder rigtig langt nede, siger beredskabschefen.

Ifølge ham er risikoen med en underjordisk brand, at flammerne igen får fat over jorden.

- Arealet herude er omgivet af nogle temmelig dybe grøfter på et par meter. De plejer at være fyldt med vand. Det er de lige knap i øjeblikket.

- Bekymringen er, hvorvidt ilden kan arbejde sig under de grøfter og starte brande op i helt nye arealer, siger beredskabschefen.

Branden, der startede ved 14.30-tiden onsdag eftermiddag, har over jorden raseret et areal på cirka 50 hektar. Mere uklart er det, hvor omfattende branden under jorden er.

Ifølge Lars Bjørndal er udfordringen torsdag formiddag i første omgang at sikre en stabil vandforsyning til området. Samtidig skal der rekvireres køretøjer, som kan begå sig i terrænet.

- Vi har gang i traktorer, der skal bryde jordskorpen, så vi kan få vandet ned og virke. Vi har også nogle traktorer med gyllevogn, som kan køre overalt i området, siger Lars Bjørndal.

Torsdag formiddag arbejder cirka 40 brandfolk i området. I løbet af natten var tallet ifølge beredskabschefen oppe på 60 eller 70.

Han oplyser, at det på intet tidspunkt har været nødvendigt at evakuere folk i området.

/ritzau/