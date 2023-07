Østjyllands Brandvæsen er onsdag til stede ved en lejlighedsbrand i Viby.

Med to udrykningsenheder kom brandvæsnet frem til den pågældende lejlighed lidt efter 12. Her blev de mødt af en lejlighed, der stod i flammer.

Det bekræfter Sune Andersen, operationschef ved Østjyllands Brandvæsen til B.T.

»Der har været en kraftig brand i en lejlighed. Der er stor brandskade i den pågældende lejlighed og der er også røgskade i omkringliggende lejligheder.«

»Vi er stadig derude for at sikre os, at alting er okay igen. Vi har desuden bestilt skadeservice til adressen.«

Østjyllands Politi bekræfter også branden til B.T.

De understreger, at der er ingen alvorlig tilskadekomst, men en beboer skal til tjek.

»Vi har en enkelt beboer, der bliver tjekket for kulilteforgiftning,« forklarer vagtchef Flemming Lau.

Både Østjyllands Politi og Østjyllands Brandvæsen forklarer, at man endnu ikke kender en brandårsag.

Begge vil fortsat være på stedet i et stykke tid endnu.

Branden blev anmeldt klokken 11.55.

B.T. følger sagen.