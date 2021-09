Onsdagen bød for mange unge mennesker på Aarhus Festuge og RUS-arrangementer.

Og det inkluderer dans, sang – og høj musik,

Måske lidt for høj. I hvert fald sigtede politiet onsdag fire unge for at bryde musikforbuddet i Botanisk Have.

Der havde været klager hele eftermiddagen om høj musik i parken. Flere naboer målte lydniveauet, som lå mellem 65-93 dB.

De optagelser af lyden, modtog politiet også, og de sendte derfor en patrulje derop.

Men der var ifølge politiet ikke tale om for høj musik på det tidspunkt.

Det var dog først, da politiet modtog en anmeldelse om høj musik efter klokken 20, at der blev sendt en cykelpatrulje afsted, som anholdt fire unge personer.

»Vi sigtede fire personer fra fire forskellige fester for brud på ordensbekendtgørelsen for at spille musik efter klokken 20, så de kan hver imødese et bødekrav på 1500 kroner,« fortæller vagtchef René Ludvig.

Det kan de, fordi Aarhus Kommune 17. juni indførte et forbud mod at spille elektronisk forstærket musik med soundbokse eller andet udstyr efter klokken 20 i Botanisk Have og i Skanseparken.

Informationen om sigtelserne løb hurtigt i parken, og der blev derfor slukket for al musik klokken 20.43.