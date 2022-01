En landejendom på Lottesmindevej ved Tikøb i det nordsjællandske står fredag aften i voldsomme flammer.

Den person, som har adressen på landejendommen, er blevet svært forbrændt.

Det oplyser vagtchefen ved Nordsjællands Politi til B.T.

»Vi fik meldingen klokken 18.05. Der er tale om hovedhuset på en gård, der står i flammer,« siger vagtchef David Eckert.

»Der er en person, den person som har adressen på stedet, der er blevet svært forbrændt. Han er kørt til Rigshospitalet med eskorte af en motorcykelpatrulje,« siger vagtchefen.

Som man kan se på billeder fra stedet, så er hovedbygningen på landejendommen nærmest helt indhyllet i flammer.

Og meget tyder da også på, at bygningen kommer til at brænde ned, oplyser politiet.

»Brandvæsenet kommer til at foretage det, de kalder en kontrolleret nedbrænding,« siger David Eckert.

Brand fredag aften på en lanejendom i Tikøb. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Brand fredag aften på en lanejendom i Tikøb. Foto: Presse-fotos.dk

Ud over beboeren på landejendommen skal der ikke være andre, som er kommet noget til. Og der bør heller ikke være risiko for, at den spreder sig til andre boliger.

På landejendommen er der foruden beboeren også en række dyr. Umiddelbart har de ikke lidt overlast i forbindelse med branden, men for en sikkerheds skyld har man valgt at sende en dyrlæge til stedet, så man kan tjekke dyrenes tilstand, forklarer vagtchefen.

Endnu pågår arbejdet på stedet.

»Vi kommer til at være der et godt stykke tid endnu,« siger David Eckert.