Politi, beredskab og lokale kæmper mandag aften for at slukke en større brand på en gård i Stege på Møn.

Branden er ifølge B.T.s medarbejder på stedet opstået i en lade og har siden spredt sig til beboelser.

»Branden er fortsat i fuld gang, og et af husene bliver formentlig overtændt om lidt. Der er røg ud af vinduerne,« lyder det således.

Vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Lars Vestervig bekræfter, at politiet er til stede ved branden.

Han har for nuværende ikke yderligere oplysninger om sagen, men på Twitter skriver Politikredsen, at der ikke er nogen oplysninger om tilskadekommende.

'Giv plads for redningskøretøjer,' lyder det desuden i opslaget.

B.T.'s medarbejder på stedet fortæller, at alarmen om branden løb ind klokken 17.46.

Siden er naboer ilet til for at hjælpe med at bekæmpe flammerne og sørge for, at de ikke spreder sig yderligere.

Opdateres...