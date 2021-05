Der er sent onsdag aften udbrudt brand i en halmlade i Tinglev.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Billeder fra stedet viser voldsomme flammer, og vagtchef Ivan Gohr Jensen beretter også om en større brand.

»Slukningsarbejdet er i fuld gang. Der er ingen fare for dyr eller mennesker,« siger han.

Anmeldelsen kom klokken 21.30, hvorefter politi og brandvæsen ankom på Flensborgvej, hvor laden ligger.

For nu er det ikke til at spå om en tidshorisont.

»Halm kan brænde i meget lang tid,« siger Ivan Gohr Jensen.

Branden er under kontrol, og der er ingen fare for spredning eller røggener for folk i området.

B.T. følger branden.