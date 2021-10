»Brandvæsenet hindres i deres arbejde af nysgerrige i biler. Lad være med at søge til området, fordi du er nysgerrig! Giv plads til dem, der knokler for at begrænse skaderne.«

Således lyder det i et mindre vredt tweet fra vagtchefen ved Fyns Politi.

En gård i Gudme står lige nu i kæmpe flammer. Nærmere betegnet Galdbjergvej, der ligger på Fyn.

»Det brænder voldsomt,« lyder det fra vagtchefen ved Fyns Politi, Henrik Strauss til B.T.

Det er halmoplag, der brænder og derfor er der ikke umiddelbart fare for hverken dyr eller mennesker.

B.T. følger sagen …