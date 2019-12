En voldsom brand har ramt en gård i den vestsjællandske by Føllenslev.

Hos Vestsjællands Beredskab bekræfter man kort over for B.T., at man er i gang med arbejdet på stedet.

»Der er tale om en gårdbrand i Føllenslev. En større gårdbrand,« siger vagtchefen hos beredskabet.

Han fortæller desuden, at man fik meldingen om branden klokken 15.39.

Endnu er det sparsomt med oplysninger om branden, men som man kan se i videoen her i artiklen, så er den del af gården, som er ramt, voldsomt overtændt.

Det står ikke klart, hvad der har ført til branden.

Ligeledes kendes omfanget af ødelæggelserne heller ikke.

B.T. følger sagen.