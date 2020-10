En 16-årig dreng fik sig noget af en forskrækkelse, da han onsdag aften pludselig blev tvunget ned i en bils bagagerum af fem mænd med masker.

Teenageren var på vej hjem fra træning omkring klokken 20.00, da han blev passet op af de maskerede mænd.

Mændende tvang ham ned i en bils bagagerum og kørte ham ud i et skovområde.

»Der er tale om en meget grov spøg, hvor en ung mand bliver tvunget ned i et bagagerum, kørt af sted i en bil, taget ud af bilen og ført ind i et skovområde af maskerede mænd, mens de taler gebrokkent engelsk til ham,« fortæller vicepolitiinspektør Frede Nissen fra Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse og fortsætter:

»De afslører herefter, hvem de er, og at det er en spøg. Det er selvfølgelig en lettelse for den 16-årige mand, men inden det har episoden jo fremstået virkelig for ham, og han har uden tvivl været bange og ude af sig selv under turen.«

Politiet fandt umiddelbart efter hændelsen frem til mændende ved hjælp af overvågningskameraer.

'De fem mænd, der er henholdsvis 16 år, 18 år, 18 år, 23 år og 25 år, er nu sigtet for hændelsen,' lyder det i pressemeddelelsen.

Alle sammen er de bekendte med den 16-årige, og de har forklaret, at de gjorde det som en spøg og var inspireret af en video, de havde set på de sociale medier.

'Sydøstjyllands Politi ser meget alvorligt på denne hændelse, hvor de unge mænd ikke bare har sat en skræk i livet på en ’kammerat’, men også har spildt politiets tid og skabt utryghed på den parkeringsplads, hvor de ’kidnappede’ den 16-årige dreng. Den ’spøg’ vil de nu blive stillet til ansvar for,' tilføjer Sydøstjyllands Politi.