Et boligkompleks i Frederikshavn blev onsdag aften rystet af en eksplosion.

Nærmere bestemt er der tale om en lejlighed på Provst Dreslersvej. Eksplosionen, der skete tidligere på aftenen, var så voldsom, at ruderne blev blæst ud af den lejlighed, hvor den fandt sted.

Det fortæller den vagthavende ved Nordjyllands Politi til B.T.

»Der er tale om en luftfrisker, som har stået på et bord ved siden af et stearinlys. Og der er åbenbart sivet noget gas ud fra den luftfrisker,« siger vagtchef René Kortegaard.

Eksplosionen betød, at ruderne i lejligheden blev blæst ud. Her er et af vinduerne, efter det ramte gaden. Vis mere Eksplosionen betød, at ruderne i lejligheden blev blæst ud. Her er et af vinduerne, efter det ramte gaden.

»På et tidspunkt er luften blevet mættet så meget af gas, at det eksploderede. Det var så voldsomt, at vinduerne i lejligheden blev blæst ud i begge sider,« siger vagtchefen.

Nærmest ved et mirakel kom ingen til skade, da eksplosionen fandt sted.

Det skyldes, at lejlighedens beboer ikke befandt sig i rummet, hvor eksplosionen skete.

»Beboeren sad ude i sit køkken bag en mur og er ikke kommet noget til,« siger René Kortegaard.

Sådan ser lejligheden ud uden vinduer. Vis mere Sådan ser lejligheden ud uden vinduer.

Han erkender, at det var nogle intense første minutter, da politiet ankom til stedet.

Og som man kan se på billederne fra Frederikshavn, så er det ganske dramatiske scener, betjentene blev mødt af.

»Der var lige lidt kaos de første 15 minutter, da vi kom ud til stedet. Men vi fik da styr på det,« siger vagtchefen.

»Det var et mindre drama, end det ser ud til.«