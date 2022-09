Lyt til artiklen

Sent søndag aften blev politiet og brandvæsenet kaldt ud til en voldsom brand ved et Netto-supermarked i den vestsjællandske by Mørkøv.

»Det kan ikke udelukkes, at den er påsat,« siger vagtchefen ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet fik anmeldelsen om en bygningsbrand ved Netto-supermarkedet klokken 22.59 søndag aften.

»Der var brand i en container,« siger vagtchefen.

Brandvæsenet fik ifølge politiets oplysninger slukket flammerne, før ilden fik fat i selve Netto-butikken.

»Når det er kølet lidt af derude, skal brandteknikere undersøge brandårsagen,« lyder det fra vagtchefen.

Han forventer, at det kommer til at ske mandag i løbet af formiddagen.

Ingen personer er kommet noget til som følge af branden.