Sydsjællands Politi og brandvæsenet er massivt til stede hos energiselskabet Slagelse Forsyning, hvor der er en voldsom brand.

»Branden udvikler en kraftig sort røg, der stiger til vejrs,« siger vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Henrik Karlsen.

Branden er opstået udenfor brændkammeret, hvor det ifølge vagtchefen ikke skal brænde.

Da røgen ikke slår ned, er den ikke til fare for omboende, fortæller politiet.

Der er en voldsom brand i Slagelse Forsyning, Dalsvinget 11 i Slagelse. Det udvikler kraftig sort røg. Umiddelbart er røgen ikke til fare for omboende. #politidk — Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) December 1, 2018

Der er ifølge politiet ikke nogen personer, som er i fare ved branden.

Politiet ved endnu ikke, hvordan branden er opstået.

Ifølge TV Øst har brandfolkene i Slagelse Brand og Redning tilkaldt ekstra folk fra brandstationen i Sorø for at få branden under kontrol.

Varmeværket håndterer affaldsforbrænding og leverer varme til SK Forsyning.

Opdateres...