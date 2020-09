Det var formentlig en kortslutning, der resulterede i, at politi og brandvæsen lørdag aften måtte rykke massivt ud til Vestbjerg i Nordjylland.

Her var der gået ild i et rækkehus - en brand, der blev så voldsom, at den spredte sig til nabohusene - og det var rækkehusets egne beboere, der opdagede branden.

»Den familie, der boede i huset, oplyser, at kvinden i huset har befundet sig ovenpå, da hun går ned i stueetagen og ser, at der kommer flammer ud i nærheden af komfuret,« forklarer vagtchef ved Nordjyllands Politi Henrik Beck.

Kvinden lykkes med at få alle husets beboere udenfor og væk fra flammerne, hvorefter de løber ind til naboen for at ringe efter brandvæsenet.

Foto: Byrd / Jean Nonboe.

Men naboen har været endnu hurtigere, og branden er allerede anmeldt.

Politi og brandvæsen ankommer således hurtigt efter, klokken 20.55, og ved ankomst kan de se flammer fra huset og en, med vagtchefens ord, »vild røgudvikling« fra rækkehusets tag.

På det tidspunkt var røgen allerede meget tyk, og flammerne var brudt gennem husets tagkonstruktion.

Brandslukningsarbejdet foregik frem til omkring klokken 23.00 lørdag aften.

Brandvæsenet er massivt til stede i forbindelse med branden. Foto: Byrd / Jean Nonboe.

Tre personer er efter branden blevet kørt til tjek for røgforgiftning på sygehuset, men udover det har ingen personer heldigvis været i fare på noget tidspunkt, oplyser Nordjyllands Politi.

Vagtchefen afviser, at branden var opstået i forbindelse med madlavning, og han peger på, at det kan være en kortslutning, der har startet branden.

To huse er skadet af branden og vandet som følge af slukningen, mens et hus er røgskadet.

Der er store skader på det hus, som branden opstod i.