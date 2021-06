Politi og brandvæsen er lige nu til stede ved en voldsom brand i Døstrup syd for Skærbæk.

Branden er sket i en villa og har spredt sig til nabohuset. Begge huse er overtændt.

Lige nu forsøger brandvæsenet at hindre, at branden spreder sig til et tredje hus.

'Giv plads til udrykningskøretøjerne,' lyder meldinger fra politiet på Twitter.

Ingen personer er kommet til skade, sige vagchef Ole Aamann ved Syd- og Sønderjyllands Politi til B.T.

De omkringliggende huse er også blevet evakueret.

Ole Aamann kalder branden for voldsom og siger, at tidshorisonten er ukendt.

»Det kommer til at tage tid,« siger han.

Opdateres...