Der er udbrudt brand i en større bunke affald på Køge Havn.

I den forbindelse kommer politiet med en opfordring.

»En mørk røgfane blæser ud over vandet mod øst. Vi opfordrer folk på vandet til at undgå at sejle ind i røgen.,« skriver vagtchefen ved Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

Politiet og brandvæsenet er på stedet, hvor der arbejdes på at få slukket branden.

