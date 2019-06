En voldsom brand hærgede natten til søndag en gård på Nordfyn.

Branden skete på en trelænget gård på Brolundvej ved Sønder Esterbølle, skriver Fyens.

Klokken 00.15 modtog Beredskab Fyn meldingen om, at der var brand på gården. Og da brandvæsenet nåede frem, var to af længerne i voldsomme flammer.

»Der var fare for spredning til både stuehuset og en naboejendom, som ligger meget tæt på, så vi koncentrerede os i første omgang om at sørge for, at det ikke spredte sig,« siger indsatsleder ved Beredskab Fyn, Jesper Vestergaard.

Branden ødelagde det ene gårdlænge, mens et andet længe er blevet betydeligt skadet. Vis mere Branden ødelagde det ene gårdlænge, mens et andet længe er blevet betydeligt skadet.

Gårdens beboer havde heldigvis reddet sig selv ud. Derudover havde de også fået flere af gårdens heste væk fra flammerne.

Ilden spredte sig ikke yderligere, men det ene længe er brændt ned til grunden. Derudover er det andet længe, som også stod i flammer, stærkt medtaget.

Slukningsarbejdet stod på hele natten, og klokken 7.30 søndag morgen fortalte Beredskab Fyn, at man var i den endelige slukningsfase.

Beredskab Fyn ved endnu ikke, hvordan branden er opstået.