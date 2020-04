En 65-årig mand reddede sig tirsdag aften ud fra en brand i en bygning og flere skurvogne.

Ilden brød ud på en grund i Nørager på den nordlige del af Djursland.

»En 65-årig mand, som har boet i en skurvogn indrettet som lejlighed, har forklaret, at han var gået ned for at hvile sig. Han var vågnet ved en høj lyd og kunne konstatere, at der var ild omkring, hvor han var,« siger Anne Tiedemann, pressemedarbejder ved Østjyllands Politi, til B.T.

Der blev ringet til 112 kort før kl. 23.

Da politi og brandvæsen ankom til stedet, var branden blusset kraftigt op. Ikke meget kunne reddes.

Både en bygning, og de to skurvogne, hvoraf den anden fungerede som værksted udbrændte. Det samme gjorde en bil, der var parkeret tæt på. Den 65-årige mand kom ikke til skade ved branden.

Det vides endnu ikke, hvordan branden er opstået.

»Da vi var derude, kunne vi ikke fastslå årsagen, men det vil selvfølgelig blive undersøgt efterfølgende,« siger Anne Tiedemann fra Østjyllands Politi.