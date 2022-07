Lyt til artiklen

Solen skinner og har bragt varmen tilbage til det danske land.

Men på en campingplads i Horbelev på Falster, tog søndagens solrige vejr noget af en drejning for campisterne.

»Vi får en melding om ild i en campingvogn og haster afsted. Brandvæsenet bliver også sendt afsted med stor udrykning,« fortæller Lars Denholt, der er vagtchef ved Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi.

Til at starte med var der risiko for at branden kunne sprede sig, og man var derfor ekstra opmærksom.

»Campingvognene ligger jo tæt derude, så der var i starten risiko for spredning,« siger vagtchefen.

Branden er nu slukket igen, men tilbage står en udbrændt campingvogn.

Der er ingen meldinger om personskade, lyder meldingen fra politiet.

Hvad årsagen er til den voldsomme brand, er endnu for tidligt at slå fast.

»Vi afventer til vejret bliver lidt koldere, før vi kan fastlægge årsagen.«

Politiet modtog anmeldelsen 14.03.