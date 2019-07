Der er torsdag aften brand i en lejlighed på Skt. Marcus Kirkeplads i Aarhus.

Det bekræfter Michael Ørum Møldrup, vagtchef ved Østjyllands Politi.

»Der er tale om en taglejlighed centralt i Aarhus. Vi har ikke det egentlige overblik endnu, men der er tilkaldt en ambulance, så jeg frygter, at der er en tilskadekommen,« siger vagtchefen til B.T.

Politiet fik anmeldelsen klokken 21.06.

»Politiet er meget hurtigt fremme på stedet, hvor der står flammer ud fra lejligheden,« siger Michael Ørum Møldrup og fortsætter:

»Brandfolk og røgdykkere får heldigvis slukket flammerne ret hurtigt, men der udvikler sig stadig en kraftig sort røg fra stedet.«

På Twitter beder politiet nysgerrige om at være venlige at holde sig væk og give plads for brandvæsenet og dets køretøj.