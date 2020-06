En brand er brudt ud i en landejendom i Klarup i det nordjyske.

Ilden skaber en kraftig røg. Og derfor opfordres folk til at holde sig borte fra stedet.

Det skriver Nordjyllands Politi på Twitter.

Landejendommen ligger mere præcist på Stranderholmsvej i Klarup øst for Aalborg.

Den kraftige røgudvikling går i retning af fjorden, oplyser politiet, som skriver, at branden er under kontrol.

Har du billeder fra stedet, så vil vi gerne høre fra dig. Skriv til 1929@bt.dk

Både politi og brandvæsen arbejder netop nu på stedet.

I en opdatering fra Nordjyllands Politi lyder det, at alle gården længer står i flammer, men at branden nu er under kontrol.

Og så har politiet en klar opfordring til borgerne i området:

'Røgfanen går ud over fjorden, men kan man lugte røgen skal man fjerne sig fra den, gå ind og luk vinduer, døre og sluk ventilationsanlæg. Røgfanen går mod Vester Hassing.'

I en opdatering fra Nordjyllands Beredskab lyder det desuden, at man er på stedet.

Og så skrives det, at røgsøjlen er så stor, at den kan ses i Aalborg.

B.T. følger sagen.