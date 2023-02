Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der er mandag eftermiddag opstået en kraftig brand i en vindmølle ved Holmager ved Lem i det vestjyske.

Det fremgår af et tweet fra Midt- og Vestjyllands Politi.

På billeder fra stedet kan man da også konstatere, at branden i vindmøllen udsender en kraftig røg, der bliver båret langt af blæsten i området.

I en opdatering om sagen skriver politiet, at man ikke vurderer, at der er fare for, at vindmøllen kan vælte.

Alligevel kommer politiet med en opfordring til eventuelle tilskuere til det spektakulære syn.

Brand i en vindmølle ved Lem i Vestjylland. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Brand i en vindmølle ved Lem i Vestjylland. Foto: Presse-fotos.dk

Det skyldes en fare for at blive ramt af faldene dele fra møllen, som den brænder:

»Vi vurderer ikke at møllen kan vælte, men vi beder tilskuere om at holde god og forsvarlig afstand, så ingen bliver ramt af vragrester fra møllen, der fortsat brænder,« lyder det således fra politiet.

Man skal med andre ord være forsigtig, hvis man befinder sig i nærheden af den brændende vindmølle.

B.T. følger sagen.