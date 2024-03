Mandag eftermiddag er der udbrudt brand på Vandværksvej i et villakvarter i Nykøbing Falster.

Branden har haft fat både i stue og på første sal, viser foto fra stedet.

»Vi modtog melding klokken 17.17 om, at det brændte kraftigt i både stue og på første sal,« beretter vagtchef hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Jakob Jensen over for B.T.

»Heldigvis var der ikke nogen hjemme, da branden opstod,« tilføjer han.

Politi er til stede sammen med brandvæsenet, og det kommer de formentlig til at være i noget tid endnu.

»Der vil pågå et slukningsarbejde i nogle timer endnu, er mit bud,« siger vagtchefen.

Han forklarer samtidig, at årsagen til branden endnu ikke er fastlagt.

»Det er jo i et villakvarter, så vi har været i kontakt med de naboer, som er tættest på røgfanen, og dem har vi opfordret til at opholde sig indendørs og lukke døre og vinduer, hvis de føler sig generet,« siger Jakob Jensen.