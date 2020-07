Der er udbrudt brand i en villa på Vroldvej i Skanderborg, og flere redningsfartøjer er til stede.

Vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi oplyser, at det er en brand, der er brudt ud oppe under taget på villaen.

Han fortæller videre, at der ikke er nogen personskade, og man stadig er til stede ved huset for at udføre redningsarbejde.

Det kan endnu ikke oplyses, om der var evakueret nogen på adressen.

