En familie i Tommerup på Fyn fik sig natten til torsdag noget af en forskrækkelse.

»Det var relativt voldsom brand,« siger indsatsleder Mikael Kristiansen fra Beredskab Fyn.

Alle familiemedlemmer fik dog reddet sig ud af parcelhuset på Tallerupvej, der pludselig brød i brand.

Og da brandbilerne ankom cirka kl. 00.30 i nat, havde flammerne allerede godt fat i parcelhuset.

Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Foto: Presse-fotos.dk

»Da vi kommer frem, er den kraftigt overtændt, i hvert fald den ene ende af huset,« siger indsatsleder Mikael Kristiansen.

Det vides endnu ikke, hvad brandårsagen er.

Brandvæsenet er torsdag morgen stadig til stede i Tommerup, fordi efterslukningsarbejdet fra den kraftige brand stadig giver udfordringer.

Blandt andet er en kran ankommet fra Beredskabsstyrelsen i Haderslev.

»Tagkonstruktionerne og andre konstruktioner er kollapset, og der er opstået nogle af de her små brandlommer, så vi skal have pillet det lidt mere fra hinanden for at få slukket det helt ned,« siger Mikael Kristiansen fra Beredskab Fyn.