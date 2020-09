Det lyser skarpt orange i mørket ved et hus i Brædstrup, nær Skanderborg, og høje flammer står op fra husets tag.

Huset er overtændt, oplyser vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi.

Det betyder med andre ord, at ilden har så godt fast i bygningen, at den er svær at redde, siger vagtchefen.

Politi og beredskab er til stede og kæmper for at få slukket flammerne.

Der var ingen personer i huset, da branden brød ud.

Politiet kender endnu ikke årsagen til, at branden er startet.

Klokken 23.12 lyder meldingen, at branden er under kontrol, selvom der fortsat er ild i huset.

Vagtchef Lars Grønlund forklarer, at huset i forvejen var i dårlig stand.

Der er mandag aften to brande i Sydøstjyllands Politikreds.

En villa brænder også i Fredericia, men da brandende brød ud med et meget kort tidsinterval, og med 60 kilometer mellem sig, frygter vagtchefen ikke, at der er en sammenhæng mellem de to brande.

Opdateres..