I de tidlige morgentimer udbrød en voldsom brand på en institution på Møn.

Ifølge TV 2 Øst drejer det sig om Opholdsstedet Kernen i Hårbølle på det vestige Møn, hvor der blev slået alarm klokken 05.05 onsdag morgen.

Brandfolkene kæmper lige nu med flammerne, men bygningen er overtændt, skriver tv-stationen.

Branden er så voldsom, at den kan ses 10 kilometer væk.

Kernen er en institution for særdeles behandlingskrævende børn og unge fra 10 til 18 år.

De er blevet evakueret fra stedet, men politiet ved på nuværende tidspunkt ikke med sikkerhed, om alle er kommet ud.

»Der er kommet mange ud fra stedet, og vi håber selvfølgelig, at alle er kommet ud. Men de har lidt svært ved at danne sig et overblik derude,« siger vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Stefan Jensen, til TV 2 Øst.

