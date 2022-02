Lørdag morgen udbrød der en voldsom brand i en stråtækt gård beliggende i byen Stenstrup på Sydfyn.

Fra taget stod der hele morgenen voldsomme flammer.

Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi Hans Jørgen Larsen til B.T.

»Vi modtog en anmeldelse om brand i en går klokken 8:14, og vi er derfor i fuld gang med slukningsarbejdet,« fortalte Hans Jørgen Larsen lørdag morgen.

Klokken 10:40 oplyser vagtchefen på Twitter, at branden efterhånden er under kontrol, og at slukningsarbejdet er ved at være ovre.

Der er i forbindelse med branden ingen tilskadekomne.

Fyns Politi oplyser, at brandårsagen endnu er ukendt. Der skal derfor senere lørdag laves nærmere brandundersøgelser af gården.