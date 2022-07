Lyt til artiklen

Der er opstået en voldsom brand i et snedkeri på Egelandvej i Egtved.

Det bekræfter TrekantBrand til B.T.

»Vi har en brand i et snedkeri. Det brænder meget voldsomt, da vi kommer frem til adressen,« forklarer Bo Gøgsig, der er operationschef ved TrekantBrand.

»Lige nu forsøger vi at redde et lager og et stuehus, som er tæt på snedkeriet. Det er vores største opgave p.t.«

Ifølge Vejle Amts Folkeblad lyder der eksplosioner fra bygningen, genstande bliver slynget ud ad vinduet, og flere genstande lander ude på vejen.

Bo Gøgsig forklarer, at der ingen personskade er, men branden er fortsat i gang, og man kæmper med flammerne.

»Vi er i gang med slukningen og arbejder på at få det slukket, men snedkeriet har taget stor skade.«

I alt er brandbiler fra tre stationer på adressen.

B.T. følger sagen.