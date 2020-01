Mandag aften er der udbrudt en omfattende brand i et rækkehus i Rønne på Bornholm.

»​Årsagen er formentlig et stearinlys i vinduet, der har fået fat i et gardin. Branden har derfra bredt sig til resten af ejendommen,«​ siger vagtchef hos Bornholms Politi, Alexander Voltov.

Brandvæsnet er i øjeblikket igang med at efterslukke branden, der har fået fat i det meste af huset.

To personer blevet kørt på hospitalet til undersøgelse for røgforgiftning.

Heraf er mindst den ene af de to beboer i rækkehuset.

»​Det står skidt til,«​ fortæller vagtchef Alexander Voltov om husets tilstand efter branden.

Flammerne var så voldsomme, at brandvæsnet var nødt til at slå vinduet ind hos naboen for at kunne arbejde med brandslukningen derindefra.

Politiet fik meldingen om branden kl. 19.24, og ud på aftenen er brandvæsnet stadig igang med at efterslukke på stedet.