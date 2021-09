Onsdag formiddag er der udbrudt en voldsom brand i et rækkehus på Ørnevej i Store Merløse nord for Ringsted.

En kvinde er blevet indlagt på hospitalet.

Her er den 66-årige kvinde under observation for røgforgiftning.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

Rækkehuset er overtændt, og politiet oplyser, at der kan befinde sig gasflasker inde i huset.

Derfor tages der ingen chancer.

Beboerne på tre naboadresser er blevet evakueret.

Branden blev anmeldt klokken 10.26.

