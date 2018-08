En lægehelikopter og flere ambulancer er sendt til Allingåbro, hvor en voldsom brand raserer et plejehjem.

Aarhhus. Der er fredag aften udbrudt en kraftig brand i Plejecenter Farsøhthus i Allingåbro.

Flere personer er kommet til skade, men politiet har ikke overblik over, hvor mange det drejer sig om, eller hvor alvorligt de er kommet til skade.

- Men der er sendt en lægehelikopter og flere ambulancer til stedet, siger vagtchef Michael Ørum fra Østjyllands Politi.

Han kan kort før klokken 19 heller ikke sige noget om, hvor branden opstod, eller hvor stor en del af plejehjemmet, der brænder.

I forbindelse med branden har man etableret beredskabsplan og den kommunale krisestab er etableret. Den skal på tværs af myndigheder tage sig af hændelsen - herunder blandt andet sørge for genhusning og krisehjælp.

På nuværende tidspunkt er der ikke risiko for, at branden breder sig yderligere, oplyser beredskabsdirektør for Beredskab og Sikkerhed i Randers, Favrskov og Djursland Kasper Sønderdahl.

- Det er en meget alvorlig brand. Der er fire boliger, der er berørt. Branden er under kontrol nu, og den kommunale krisestab er aktiveret, siger han.

Man ved endnu ikke noget om, hvor branden er opstået, og myndighederne vil snarest komme med yderligere information om antallet af tilskadekomne, meddeler beredskabsdirektøren kort før klokken 19.30.

Plejecenter Farsøhthus åbnede, ifølge sin hjemmeside, i 1966 som Allingåbro Plejehjem.

Den 1. april 1997 købte daværende Rougsø Kommune plejehjemmet og plejecenteret skiftede nu navn til Plejecenter Farsøhthus. Plejecenteret har 53 boliger fordelt på fem afdelinger, fremgår det af hjemmesiden.

/ritzau/