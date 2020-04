Sent tirsdag aften brød en voldsom brand ud i et sommerhus i Hornbæk.

Nordsjællands Politi siger onsdag morgen til B.T., at branden endnu ikke er slukket.

»Det brænder stadig, så brandfolkene er stadig i fuld gang derude,« fortæller vagtchef Flemming Hansen.

Det er sandsynligvis ikke meget, der er tilbage af det toetagers træhus på Ræveskiftet, når brandfolkene får slukket ilden.

»Det kommer nok desværre til at brænde helt ned,« lyder vurderingen fra vagtchefen.

Politi og brandvæsen blev alarmeret klokken 22.45, og der er på nuværende tidspunkt ingen teorier om, hvad årsagen til branden er.

»Det skal vi have en brandtekniker til at undersøge nærmere,« siger Flemming Hansen og tilføjer, at der indtil videre ikke er meldinger om tilskadekomne.

»Det lader ikke til, at der var nogen i huset, da branden brød ud, men vi kan ikke sige det med sikkerhed endnu, da vi endnu ikke har kunne komme ind i det,« siger vagtchefen.