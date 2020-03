En villa i den nordjyske by Lyngså brændte natten til mandag stort set ned til grunden.

Omkring klokken 02.43 brød en voldsom brand ud i kælderen på et hus på Østkystvejen.

Da brandfolkene nåede frem, var ilden så voldsom, at huset ikke stod til at redde, fortæller vagtchefen ved Nordjyllands Politi til B.T.

»Vi har en mistanke om, at ilden er startet i kælderen i en vaskemaskine eller lignende, og derfra har den hurtigt bredt sig til resten af huset,« fortæller Jess Falberg og tilføjer, at der på nuværende tidspunkt ikke er noget, der tyder på, at branden er påsat.

Heldigvis var der hverken mennesker og dyr i boligen, da ilden brød ud.

»Ejeren var på besøg hos noget familie, og han kunne fortælle os, at der ikke var andre til sted i huset,« fortæller vagtchefen.

Desværre gik det hårdt ud over huset. Det er stort set totalt udbrændt.

Tidligt mandag morgen arbejder brandfolk stadig på stedet med efterslukning. Den nærmere årsag til branden skal undersøges nærmere, når brandstedet er blevet koldt.