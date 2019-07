Natten til lørdag udbrændte et sommerhus i Nordsjælland i en stor brand, der spredte røg over et større område ved Vejby.

Det oplyser Nordsjællands Politi.

Politiet modtog anmeldelse fra husets ejer klokken 04.06.

Men huset stod ikke til at redde.

»Huset er brændt ned. Men vi er stadig i gang med vores undersøgelser på stedet,« siger vagtchef Martin Bakke.

Han oplyser, at der ikke er sket nogen personskade i forbindelse med branden.

I den kommende uge vil politiet undersøge, hvordan branden er opstået i sommerhuset.

»Når vi ikke umiddelbart kan fastslå, hvad der er sket, så starter vi altid en undersøgelse.«

»Det er normal procedure,« siger vagtchef Martin Bakke fra Nordsjællands Politi.