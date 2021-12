Natten til mandag spredte en brand på Hvesager i Jelling sig til flere biler, et udhus og et rækkehus.

»Det skal undersøges nærmere, når det bliver lyst,« siger vagtchef ved Sydøstjyllands Politi om brandårsagen.

Foreløbigt tyder det på, at branden opstod i en container.

Men hvorfor den pludselig stod i lys lue ved politiet endnu ikke.

Det kan brandtekniske undersøgelser forhåbentlig give et svar på.

Fra containeren spredte branden sig til tre biler et udhus og et rækkehus.

»Der er tale om betydelig materiel skade, men ikke personskade« siger vagtchefen.

Som det kan ses på billederne fra stedet fik flammerne godt fat i udhuset, og bilerne er udbrændte.

Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Foto: Presse-fotos.dk

Men heldigvis fik brandfolkene kontrol over branden, før ilden for alvor fik fat i rækkehuset, som kun ser ud til at have fået mindre skader.

Politiet modtog anmeldelsen ved 2-tiden natten til mandag.