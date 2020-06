Voldsomme flammer har lørdag hærget en etageejendom i Feldborg ved Haderup i det midtjyske.

Branden udviklede sig fra morgenstunden, og Midt- og Vestjyllands Politi modtog henvendelsen klokken 9.22.

Det fortæller Midt- og Vestjyllands Politi til B.T.

»Vi får en melding om, at der er bygningsbrand i en bolig. På det tidspunkt er beboerne ved at forlade huset. Der var kraftig varmeudvikling. Så meget, at ruderne blev sprængt,« forklarer Allan Riis, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Huset er i to etager, og i alt bor der seks personer i tre forskellige lejemål.

Alle seks personer kom ud af flammerne, men en enkelt er kørt til undersøgelse for røgforgiftning.

Vedkommendes tilstand kender politiet ikke.

Over for TV MidtVest forklarer Peter Christensen, indsatsleder ved Brand & Redning MidtVest, at der var tale om en 'utraditionel brand', eftersom flammerne på ganske kort tid stod ud af døre og vinduer.

»I et stykke tid var vi i tvivl om, hvorvidt alle var kommet ud i sikkerhed, men i sidste ende kom ingen heldigvis til skade. Men det gik stærkt, og folk fortalte os, at de måtte springe op af sengen og løbe ud af døren,« siger Peter Christensen til TV MidtVest.

Branden er opstået på førstesalen, men hvordan den konkret er startet kan ikke slås fast endnu.

»Politiet har forladt stedet, og vi er i gang med en teknisk vurdering, og så bliver det vurderet, om der skal laves brandtekniske undersøgelser på stedet,« siger Allan Riis.

Brandvæsenet er fortsat til stede ved huset - i gang med efterslukningsarbejdet. Selve branden er slukket.