En voldsom brand hærgede tirsdag morgen i det centrale Lyngby i Nordsjælland.

Det var et affaldsskur, der stod i flammer. Og det betyder, at der er sprængt vinduer i en beboelsesejendom samt at der udbrød brand i et tagudhæng i en skole.

Det skriver Beredskab Øst på Twitter.

Kraftig brand i affaldsskur i centrum af Lyngby. Varmesprængte vinduer i beboelsesejendom og brand i tagudhæng på skole. Ingen tilskadekomne. Bare få minutter senere, så havde situtationen været anderledes #berosdk pic.twitter.com/jp4NS2t2IX — Beredskab Øst (@BeredskabOest) March 10, 2020

