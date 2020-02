En person kom til skade, da der tidligt torsdag morgen udbrød brand i en lejlighed på anden sal i Thorsgade 44 på Nørrebro i København.

Det oplyser Københavns Politi til B.T.

Alle beboere i opgangen samt beboerne i de to nærliggende opgange er blevet evakueret. Det drejer sig om cirka 50 personer.

»En person er blevet kørt på Rigshospitalets Traumecenter. Vi kender endnu ikke noget til vedkommendes tilstand,« siger vagtchef ved Københavns Politi, Michael Andersen.

Ifølge Ritzau er endnu en person blevet indlagt efter branden. Her er den pågældendes tilstand også ukendt.

Politi og brandvæsen blev alarmeret klokken 05.03.

Beboerne i nummer 44 og naboejendommene 42 og 46 blev vækket og samlet i et nærliggende beboerlokale, mens brandvæsenet arbejder.

»Der er meget røg derude, så lige nu ved vi ikke, hvor meget den har spredt sig fra det sted, hvor ilden opstod,« fortæller vagtchefen.

Nørrebrogade er igen åben for trafik i begge retninger, men Thorsgade er spærret, da politi og redning arbejder på stedet #P4trafik https://t.co/1UpuXam6a4 — DR P4 Trafik København & Sjælland (@P4KBHTRAFIK) February 20, 2020

Kort før klokken seks var branden endnu ikke slukket. Brandfolkene havde dog fået så meget styr over ilden, at det er et spørgsmål om tid, før beboerne i opgange 42 og 46 kan vende hjem til deres lejligheder.

Det vides endnu ikke, hvornår beboerne i nummer 44 kan komme tilbage.

Nørrebrogade blev en overgang spærret på grund af branden, og buslinjerne akut omlagt. Omkring klokken halv syv blev vejen åbnet igen.

Det er endnu for tidligt at sige noget om årsagen til branden.