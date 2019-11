En landejendom står i flammer for anden gang på blot en måned.

»Slukningsarbejdet kommer til at tage noget tid endnu, og vi har fortsat patruljer og en indsatsleder på stedet,« siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Erik Lindholdt, til B.T.

Landejendommen ligger på Sprøjtehusvej i Sæd nær Tønder, hvor branden udvikler en del røg.

Vagtchefen oplyser, at der ikke var hverken mennesker eller dyr i ejendommen, da branden brød ud.

Branden er nummer to på landejendommen inden for kort tid.

For en måned siden brændte udehusene ned. Her lykkedes det at redde stuehuset.

Denne gang er det dog stuehuset, der står i flammer.

Brandårsagen er endnu ukendt.