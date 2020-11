En voldsom brand i en lade i Veerst ved Vejen er brudt ud.

Det beskriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

I laden, hvor branden raser, er der 350 bigballer halm. Og det er blandt andet dem, ilden har fået fat i.

Brandvæsenet er allerede på stedet og i fuld gang med slukningsarbejdet, lyder det fra politiet.

Men det kommer til at være en længerevarende omgang.

Således regner man fra politiets side først med at være endeligt færdig med slukningsarbejdet om to-tre dages tid, skrives det i tweetet.

Her oplyses det også, at der hverken er fare for mennesker eller dyr i forbindelse med branden.

Endnu står det ikke klart, hvad årsagen til branden er, men politi og brandvæsen har en idé.

'Brandårsag ukendt, men kan muligvis skyldes fyrværkeri,' skrives det.