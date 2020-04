Mandag aften blev en landmand nær Hobro mødt af et trist syn, da han kiggede ud på sin lade. Der stod nemlig flammer op fra den.

Sent mandag aften var der brandfolk og politi på stedet, og den sidste tjenestemand forlod først gårdejendommen klokken fire natten til tirsdag.

»Det tyder på, at der er gået ild i noget elektricitet på en maskine i laden, men vi kan ikke sige det med sikkerhed,« siger vagtchef ved Nordjyllands Politi, Jess Falberg, da B.T. taler med ham tirsdag morgen.

Han fortæller, at der heldigvis ikke var nogen mennesker i laden, da der gik ild i den.

Og man nåede at redde både katte, heste og høns ud, før flammerne fik ordentligt fat.

»Hverken mennesker eller dyr kom til skade,« siger vagtchefen.

Man fik også under slukningsarbejdet undgået, at branden bevægede sig over i de øvrige bygninger, der lå tæt på laden.

»Branden holdt sig heldigvis til laden,« siger vagtchefen.