Natten til mandag udbrød der en voldsom brand i kulturhuset Karenshus i Københavns Nordvest-kvarter.

»Det brænder i taget og vi vurderer, at der vil komme store brandskader på og i bygningen,« skriver Hovedstadens Beredskab på Twitter.

Her oplyser beredskabet også, at man var til stede med en del mandskab for at slukke branden.

Det får også betydning for trafikken i området.

Bispebjerg Bakke blev lukket for trafik på grund af slukningsarbejdet.

»Brand slået ned og nu forestår en længere efterslukning,« skriver Hovedstadens Beredskab i en opdatering klokken 03.45 og tilføjer:

»Vi er på stedet nogle timer endnu.«

Karens Hus er et byøkologisk kulturhus ved Bispebjerg Bakke, som drives af en lille håndfuld foreninger med fokus på miljø, biodiversitet og bæredygtighed.

B.T. følger sagen...