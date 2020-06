Der er gang i en voldsom brand i et kolonihavehus ved Grenaa i Østjylland.

Kolonihaven er næsten nedbrændt.

Det oplyser vagtchefen hos Østjyllands Politi til B.T.

»Brandfolkene på stedet tror ikke, at branden er påsat. Jeg er ikke sikker på, at der har været nogen i kolonihavehuset, for hvis der havde, var vi nok klogere på, hvad der var sket, end vi er lige nu,« siger vagtchefen.

Han fortæller yderligere, at der ikke er nogen tilskadekomne, hverken mennesker eller dyr.

Politiet og brandvæsnet var begge til stede ved den voldsomme brand.

